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Haberler İzmir Bir şok görüntü de İzmir’den

Bir şok görüntü de İzmir’den

Türkiye, HDP'nin 'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarıyla süslü olan ilçe binası ile ilgili görüntüleri konuşurken Yeni Asır, HDP İzmir'den şok görüntülere ulaştı.

Bir şok görüntü de İzmir’den

26.1.2021

HDP İzmir'de, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak 2013 tarihinde öldürülen PKK elebaşlarından Sakine Cansız ile yanındaki PKK'lı teröristler Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anıldı. Etkinlikte ayrıca yine 4 Ocak 2016'da öldürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi Seve Demir, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kongreya Jinen Azad (KJA) üyesi Fatma Uyar ve Pakize Nayır için de anma yapıldı. Mum yakılıp adeta bir ayin gibi gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bile bulunulduğu kaydedildi. Etkinliğe HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı.

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