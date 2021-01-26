Bir şok görüntü de İzmir’den

HDP İzmir'de, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak 2013 tarihinde öldürülen PKK elebaşlarından Sakine Cansız ile yanındaki PKK'lı teröristler Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anıldı. Etkinlikte ayrıca yine 4 Ocak 2016'da öldürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi Seve Demir, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kongreya Jinen Azad (KJA) üyesi Fatma Uyar ve Pakize Nayır için de anma yapıldı. Mum yakılıp adeta bir ayin gibi gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bile bulunulduğu kaydedildi. Etkinliğe HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı.