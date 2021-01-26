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Haberler İzmir ‘Kaldırımsız yolda canımız tehlikede’

‘Kaldırımsız yolda canımız tehlikede’

‘Kaldırımsız yolda canımız tehlikede’

26.1.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesi Ayrancılar semtindeki Ahmet Özkan Bulvarı'nın geliş ve gidiş yönünde yaya kaldırımı olmadığını ifade eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Çevre sakinleri, "Yol kenarında bulunan ot ve pisliklerin de bir an önce kaldırılması lazım. Bunun yanında bulvarın hem sağında hem de solunda insanların yürümesi için bir kaldırım yok. Alışveriş yapmak ya da camiye gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Bir kaldırım olmadığından buradaki insanların hayatı tehlikede. Yetkililerden en kısa sürede buraya bir kaldırım yapmasını istiyoruz" dedi.

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