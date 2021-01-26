İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi" adlı ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmaya 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategorilerinde 384 kişi toplam bin 700 fotoğrafla katıldı. Coşkun Aral, İzzet Keribar, Yusuf Tuvi, Birol Üzmez ve Mehmet Gökyiğit gibi duayen fotoğrafçılardan oluşan jüri üyeleri 20 Ocak günü yaptıkları seçim sonrası toplam 52 adet fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu. 18 yaş üstü kategoride birincilik ödülünü Nurten Erdal kazanırken, ikincilik Sezai Özaltın'ın, üçüncülük ise Hacı Emre Polat'ın oldu.