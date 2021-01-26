‘Sökülen sokak lambaları yüzünden işlerimiz düştü’

Yaklaşık 4 aydır bu sorunun devam ettiğini ifade eden esnaf, "Sokak lambası olmadığından insanlar akşam saatlerinde bu yolu kullanamıyor. Bu durum yüzünden de biz esnaflar iş yapamıyoruz" dedi.

ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda yapımı devam eden modern kültür merkezi ve bununla birlikte başlayan çevre düzenleme çalışmaları esnafı mağdur etti. Yeşilyurt semtindeki Sevgi Yolu esnafı çalışmalar nedeni ile sokak lambalarının söküldüğünü, bu nedenle akşam saatlerinde hava karardıktan sonra Sevgi Yolu'ndan kimsenin geçmek istemediğini vurgulayarak, "Sokak lambalarımız olmadığı için gerçekten çok mağduruz. Akşam karanlıkta düşen yaşlılar, akşam işten evine Sevgi Yolu'ndan gitmek isteyen ancak karanlık olduğu için başka sokağı tercih eden vatandaşlar kadar bizler de esnaf olarak mağduruz. Zaten pandemi döneminde yeteri kadar iş yapamıyoruz. Bir de bu tür sorunlar olunca müşteri sayımız günden güne azaldı" diye konuştu.

Esnaf, akşamları karanlığa gömülen yoldan kimsenin geçmediğini, bu yüzden satış yapamadıklarını söyledi.