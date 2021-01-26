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Haberler İzmir Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek

Yelkende Milli Takım seçme yarışları 'de düzenlenecek

'nın optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfı yelken yarışları 'de düzenlenecek. 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek
AA

26.01.2021, 10:06

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Milli Takım seçme niteliğindeki yarışlar 28 Şubat- 6 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

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