Haberler İzmir Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek

Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek

2021 Türkiye Şampiyonası'nın optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek. 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.