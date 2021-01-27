Gaz sızıntısını fark edince hayatta kaldılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Muhammed Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55) çifti, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edince hayatta kaldı. Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7093 Sokak'taki evlerinde yaşayan Muhammed- Bedevi Arslan çifti, dün sabah saat 05.00 sıralarında yatmadan önce yaktıkları sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark etti. Muhammed Arslan, pencereleri açıp, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen Bedevi Arslan ile eşini, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Gözlem altında tutulan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.