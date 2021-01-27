İş dünyasından İzmir’e 33 yeni okul

İzmir'de 30 Ekim'deki depremde hasar gördüğü için yıkılan 33 okulun yeniden yapım süreci başladı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yıkılan 33 okulun yeniden yapım sürecinin Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla başlayacağını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) Başkanı Zekeriya Mutlu katıldı.

KISA SÜREDE BİTECEK

Toplantının ardından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sözlerine depremden sonra İzmir'in tüm Türkiye'ye örnek olacak çok güzel bir duruş sergilediğini belirterek başladı. Köşger şöyle devam etti: "Depremden önce 50 okulu devlet olarak yıkmıştık, onların çalışmaları halen devam ediyor. Deprem sonrası yıkılan 33 okulu İzmirli iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız. İzmir'in eğitimi Türkiye'ye örnek olacak seviyede ve bugüne kadar o seviye muhafaza edildi. Bundan sonra daha iyi hale getirmek için birlik, beraberlik içinde gayret gösteriyoruz. Bugün görev dağılımı yapıldı, arkadaşlarımız görevler üstlendi. Kısa sürede okullar tamamlanmış olacak."



DEPREMZEDE ESNAFA 5 MİLYON TL KAYNAK

Deprem nedeniyle iş yeri zarar gören esnafa da toplam 5 milyon TL yardım yapılacağını açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Daha önce küçük esnafımıza yönelik 5 milyon lira kaynak aktarılmıştı. Şimdi de 5 milyon liralık kaynak, durumu biraz daha iyi olan esnafımızı rahatlatacak. Gördükleri zararı oranlayarak dağıtmak üzere bir kaynak oluşturuldu. Zararın tamamını karşılamamız mümkün değil ama küçük de olsa onların bu kriz döneminde yaralarına merhem olacak bir çalışma yürütüldü" dedi.