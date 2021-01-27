İzmir'de dün gece saatlerinden başlayan ve gündüz saatlerine kadar süren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaç devrilmesi, çatı uçması ve kısmi su basması gibi olaylar yaşanırken kent genelinde en fazla yağışı Beydağ ilçesi aldı. Metrekareye 51 kilogram yağış düşen Beydağ'da, ilçe merkezinde bulunan bir istinat duvarı toprak kayması sebebiyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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