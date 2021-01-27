İzmir'de dün gece saatlerinden başlayan ve gündüz saatlerine kadar süren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaç devrilmesi, çatı uçması ve kısmi su basması gibi olaylar yaşanırken kent genelinde en fazla yağışı Beydağ ilçesi aldı. Metrekareye 51 kilogram yağış düşen Beydağ'da, ilçe merkezinde bulunan bir istinat duvarı toprak kayması sebebiyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.Kuvvetli rüzgar ve sağanak Muğla'yı yıktı geçti Manisa’da fırtına cami minaresini devirdi Denizli'de çatıları uçuran fırtına, mahalleyi karanlığa gömdü Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü
İzmir’de istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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