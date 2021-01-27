Kayak partilerine bakanlık müdahalesi

ULUDAĞ'DAKİ skandal parti görüntülerinin ardından bakanlık harekete geçti. Eğlence kısıtlaması genelgesinin kapsamı, kayak otellerine yönelik genişletildi. Genelgeye göre, konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak. Parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Telesiyej, teleski noktalarında fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.