Küçükmenderes Ovası'nda toprak suya doydu

İzmir ve çevre illerde etkili olan sağanak yağış, tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Küçükmenderes Ovası'na bereket getirdi. Küçükmenderes nehri uzun aradan sonra yeniden eski görüntüsüne kavuşurken, tarlalarda göletler oluştu.





Ödemişli üreticiler, yağışların üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "Aralık ayı itibarı ile susuz kalan tarlalarımız Ocak ayının sonunda gelen yağışlarla suya doydu" dediler. Tarlalarda biriken suların tahliye edilemediğini belirten üreticiler, "Yağışlar yüzümüzü güldürdü ama tahliye derelerinden akış imkanı bulamayan yağmur suları tarlaların göle dönmesine neden oldu. Üreticiler olarak havanın kurak gitmesinden yakınırken şimdi de tarlalarımızın su altında kalması bizi düşündürüyor" şeklinde konuştular.



Öte yandan, Kiraz ilçesi yönünden gelen Küçükmenderes Nehri'nin suları Beydağ Barajı'nda kesilmesine rağmen, Aydın dağlarından akan dere sularının, nehir yatağını eski günlerdeki gibi suyla doldurduğu görüldü.