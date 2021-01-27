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Haberler İzmir Tünelde patenle tehlikeli yolculuk

Tünelde patenle tehlikeli yolculuk

Tünelde patenle tehlikeli yolculuk

27.1.2021

İzmir'in Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosikletlinin, arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti.

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