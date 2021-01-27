Uygur iyice ukalalaştı

Uygur, muhtarlık binasını boşaltmak istemeyen Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı İbrahim Kabaca için ise, "soytarı" ifadesini kullanması şaşkınlıkla karşılandı. CHP'li Uygur, belediyenin eski başkanı Adnan Yaşar Görmez için ise, "Arada Adnan'a acıyorum. Çok kötü kullandılar herifi" ifadelerini kullandı. Uygur'un eski Başkan Adnan Görmez'le ilgili konuşurken bazı belgelerde özel kalem müdürünün imzasının olduğunu belirterek, "Onun adı da Adnan. İmza işini küçük Adnan'a devretmiş. Her şeyi küçük Adnan imzalamış" diye konuştu. Uygur, AK Parti'nin Torbalı kökenli İzmir Milletvekili Atilla Kaya için ise "Başımızın belası", "Atilla efendi" gibi ifadeler kullandı.



'İSMAİL UYDUR' CEVABI GELDİ

ÇAKIRBEYLİ Mahallesi Muhtarı İbrahim Kabaca, İsmail Uygur'a "İsmail Uydur" sözüyle cevap verdi. Uygur'a dava açacağını belirten Kabaca, "Belediye Başkanı İsmail Uygur şahsıma 'Soytarı muhtar' diyerek tüm muhtarlarımıza hakaret etmiştir. Kötü söz sahibine aittir. Seni kendi yalanlarınla baş başa bırakıyorum İsmail Uydur! Cami hocamıza da iftira attı. O akşam cami hoparlöründen anonsu köyümüze dışarıdan gelen bir vatandaş yapmış. Zaten anında müdahale ettik. Vali bey jandarma gönderdi diye kızıyorsun. İyi niyetli olsan jandarmadan niye rahatsız oluyorsun?" diye konuştu.





'BAŞKANIN ŞİRAZESİ KAYMIŞ

İSMAİL Uygur'un skandal ifadelerine AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın'dan da tepki geldi. Günaydın, "Uygur, çeşitli konularda yalan-yanlış beyanlarda bulunmuş. Önceki dönem belediye başkanımıza imalarda bulunan bu kişinin şirazesi kaymıştır. Partisinin Genel Merkezi'nde, İzmir İl Başkanlığı'nda, Büyükşehir Belediyesi'nde, Torbalı'daki CHP'lilerde 'istenmeyen adam' olan İsmail Uygur'un bu hareketleri neden yaptığını herkes biliyor. Siyasette kaybettiği itibarı yeniden kazanmak için sağa sola bu şekilde sinyal gönderiyor. Ciddiye almıyoruz, gülüp geçiyoruz" dedi.