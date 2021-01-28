Bakanlıktan Soyer’e yönetmelik uyarısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrasında kent genelinde çalışmalarını başlattığı mevcut yapılaşmış alanlarla ilgili yönetmelik değişikliği sona geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yönetmeliğin kendi yapacağı çalışmaları sekteye uğratacağı gerekçesiyle meclis onayına sunulmamasını istedi. Bunun üzerine Büyükşehir, çalışmaları durdururken son kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vereceği öğrenildi.