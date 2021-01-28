Büyükşehir Meclisi’nin gündemi oylanacak

İZMİR Büyükşehir Be-lediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrasi Araştırmaları Derneği ve İzmir Kent Kon-seyi arasında imzalanan protokol ile Türkiye'de ilk kez İzmir'de hayata geçiri-len izmir.referandom.com adlı dijital katılım ve izleme aracı projesinin çevrim içi tanıtım toplantısına katıldı. Meclis toplantılarındaki maddelerin online ola-rak İzmirlile-rin oylarına sunulacak olması hakkında konuşan Başkan Soyer, "De-mok-rasinin dijital-leşmesinden başka çaremiz yok. Yeni enstrümanlar, kreatif çözümler getirmek zorundayız" dedi.

KIRSALA 338 MİLYON TL

Öte yandan, çiftçilere kırsal desteğin artırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Bele-diyesi, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile 2021 yılına ilişkin ürün alım sözleşme-sini imzaladı. 2021-2022 yıllarında üreticilerden 338 milyonluk alım yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Soyer, "Beydağ'dan 100 ton kestane, Bayın-dır'dan 200 ton salçalık biber, Ödemiş'ten de 300 ton patates alacağız. Ala-cağımız diğer ürünleri de açıklamaya devam edece-ğim" diye konuştu.