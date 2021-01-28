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Haberler İzmir Dağ, Sürekli ve Pehlivan’dan ziyaret

Dağ, Sürekli ve Pehlivan’dan ziyaret

Dağ, Sürekli ve Pehlivan’dan ziyaret

28.1.2021

GERÇEKLEŞEN kura çekiminin ardından Menemen Belediyesi'nde Başkanvekili olarak göreve gelen Aydın Pehlivan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de hazır bulundu. Pehlivan ziyaretle ilgili olarak "Menemen'de yapacağımız projelerimiz hakkında sunumlarımızı gerçekleştirdik" derken, Başkan Erdoğan'ın da kendisine başarılar dilediği öğrenildi. Pehlivan daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı Menemen halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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