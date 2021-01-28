Eski emniyet müdürü Tuncer tutuklandı

İZMİR'DE suç kaydı bulunmayan örgüt mensuplarının adlarına kiraladıkları evlerde FETÖ'yü yeniden diriltmek amacıyla faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç firarı eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Metin Tuncer ile 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

TALİMATLA OPERASYON YAPMIŞTI

FİRARİ Metin Tuncer'in 2014 yılının ocak ayında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın bacanağı C.H'nin de aralarında olduğu bir gruba yönelik TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen 'Liman Operasyonu'nu yapan isim olduğu öğrenildi. Operasyonun kumpas olduğunun tespitinin ardından, Tuncer hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.