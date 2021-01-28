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Haberler İzmir İzmir'de baltalı dehşet! Eşini başına vurarak ağır yaraladı

'de baltalı dehşet! Eşini başına vurarak ağır yaraladı

Son dakika... 'in ilçesinde kocasının baltayla başından yaraladığı kadın ağır yaralandı. Şüpheli ardından komşularına giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

İzmir'de baltalı dehşet! Eşini başına vurarak ağır yaraladı
AA

28.01.2021, 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 10:51

İzmir Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta oturan Murat I. (70) ile eşi Selma I. (62) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat I, evde bulunan baltayla eşinin kafasına vurdu.

Murat I'nın, komşularına eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat I, gözaltına alındı.

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