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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

'de korkunç olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

'in ilçesinde, (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Jandarma ekipleri,  saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü
DHA

28.01.2021, 08:41

Olay, Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Metin Zeybek, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

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