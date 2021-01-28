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İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

İzmir'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Jandarma ekipleri, saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.