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'de paniği! Depoda başlayıp iki fabrikaya sıçradı

'in ilçesinde, ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda çıkan , yandaki palet ve ambalaj fabrikalarına sıçradı. Yoğun dumanın yayıldığı yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de yangın paniği! Depoda başlayıp iki fabrikaya sıçradı
DHA

28.01.2021, 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 12:43

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir sanayi sitesindeki depoda çıkan ve iki fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Pancar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, depo yanındaki palet, kutu ve ambalaj fabrikası ile palet fabrikasına sıçradı.

Yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle depo ve fabrikalarda hasar oluştu.

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