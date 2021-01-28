Haberler İzmir Kar oynamak için yüksek kesimlere koştular

Kar oynamak için yüksek kesimlere koştular

Kar yağışına alışık olmayan İzmirliler, kentin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi ile kar topu oynamaya koştu. Kar yağışı, İzmir merkezde de kısa süreli etkili oldu.

28.01.2021, 18:23