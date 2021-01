Menemen’de maaşlar ödenemiyor

Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ankara'ya giderek ilçe için yatırımları masaya yatırdığını aktardı. Başkentte bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Pehlivan, "Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsunlar, her gittiğimiz yer kapılarını açıyor. Her türlü desteği vereceğini söylüyor. Önümüzdeki süreçte katkılarını göreceğiz" dedi.

'BİZ SÖZ SAHİBİ DEĞİLİZ'

MENEMEN Belediyesi şirketlerinden olan Mete-su ve MENAŞ'da personelin maaşlarının aksamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Pehlivan

"İki şirketin şu an yönetim kuru-lu Başkanı Deniz Karakurt hanımefen-di. Bizim bu şirketlerde söz sahipliği ve müdahalemiz olmadığı için o yüzden maaşları yatıramıyoruz. Yani burada Sorumlu Deniz Hanım'dır. Ayın birinde yapılacak mecliste yetki isteyeceğiz. Bakalım Meclis'imiz ne karar verecek" diye konuştu.





ARAP SAÇINA DÖNMÜŞTÜ

MENEMEN Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerdeki 4 turda eşitlik çıkması sonucu gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt yeni başkan vekili olmuştu. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın itirazının ardından mahkeme tekrar seçim kararı almış ve bu kez Pehlivan başkan vekilliği görevine seçilmişti.