PKK sevici Saymadi ihaleleri toplamış

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Ahmet Saymadi'ye bunu bile bile ihale vermesinin ardından Saymadi ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi 30 Ocak 2019'da 'oyun grubu canlandırma' hizmet alımı ihalesine çıkmıştı ancak ihaleye yasa gereği terör örgütleri ile irtibatı ve iltisakı olanlar giremiyordu. İhaleye katılan AGD Organizasyon şirketinin sahibi Ahmet Saymadi'nin o dönem PKK terör örgütü propagandası suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılandığının ortaya çıkmasının ardından, Emniyet Müdürlüğü belediyeye bu durumu 26 Şubat 2019'da bildirdi. Fakat belediye bu firmayı ihale dışı bırakmadı. İhaleyi de Saymadi'nin ortak olduğu bu firmaya verdi.









HİSSELERİ EŞİNE DEVRETTİ

Terör suçundan yargılandığı ortaya çıkan Ahmet Saymadi, söz konusu ihale sözleşmesinin imzalandığı 6 Mart 2019'dan 8 gün sonra şirketteki hisselerini eşi Dilara Korzay Saymadi'ye devretti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından şirkete 3 Haziran 2019 tarihinde KDV dahil 38 bin 350 lira ödeme yapıldığı da ortaya çıktı. Bu arada Saymadi'nin İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada geçtiğimiz Temmuz ayında karar çıktı. Buna göre Saymadi'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Saymadi'nin 1 Temmuz 2019'da sosyal medya hesabından aldığı ceza ile ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Verilen bu cezalar siyasi görüşümüzü her zeminde savunmamıza engel olamaz" ifadesini kullandığı görüldü. Yeni Asır tüm bu gelişmeleri manşetinden gündemine taşıdı. Bu arada Saymadi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Saymadi'nin sosyal medyada ayrıca PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın bir açıklamasını da paylaştığı görüldü.

Saymadi, kendisi gibi adı terör örgütleriyle anılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yakın arkadaşı.

Yeni Asır, Ahmet Saymadi ile ilgili skandal yaratan gerçekleri manşetinden gündeme taşımıştı.



TOPLAM 2.6 MİLYON LİRA

Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada, Ahmet Saymadi ile ilgili çok konuşulacak bilgiler ortaya çıktı. Yargılandığı söz konusu davada 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Saymadi'nin hisselerini 6 Mart 2019'da eşine devrettiği AGD Organizasyon isimli şirketi üzerinden İzmir'de CHP'li Tunç Soyer başkanlığındaki Büyükşehir ve CHP'li Utku Gümrükçü'nün yönetimindeki Çiğli Belediyeleri'nden çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı. AGD Organizasyon isimli şirketin Büyükşehir Belediyesi'ne 232 bin liralık kolonya bile sattığı anlaşıldı. Saymadi ailesine ait şirketin 24 Temmuz 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Büyükşehir ve Çiğli Belediyeleri'nden aldığı toplam 10 ihalenin bedelinin 2 milyon 695 bin lira olduğu hesaplandı. Saymadi'nin eşi Dilara Kozay Saymadi'nin AGD Organizasyon şirketindeki hisselerini bu ihalelerin ardından Ekim 2020'de İstanbul'da ikamet eden Ahmet Fırat isimli kişiye devrettiği ortaya çıktı.



İŞTE O İHALELERDEN BAZILARI



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:

● 24.07.2019 : Ekim Aralık 2019 konser organizasyonu işi 13 bin 450 TL



● 07.10.2019: 2. Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı organizasyonu: 440 bin 380 TL



● 19.08.2019: Yaz Okulu organizasyonu 243 bin 500 TL



● 22.08.2019: İEF basın toplantısı için masa, sandalye, bistro, şemsiye, vantilatör kiralama ve coffee break ikram hizmeti 19 bin 500 TL



● 25.09.2019: İyi Tasarım İzmir organizasyonu 447 bin 870 TL



● 07.10.2019: 2. Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı organizasyonu 443 bin 380 TL



● 13.01.2020: 2020 yolı için oyun grubu canlandırma organizasyon 278 bin 400 TL 06.05.2020: Limon kolonyası alımı 232 bin 500 TL



ÇİĞLİ BELEDİYESİ:

● 05.05.2020: İlaçlama ve gübreleme hizmet alımı 259 bin 600 TL



● 15.05.2020: Tırpan ve misina ile ot biçme hizmeti alınması 318 bin TL

Erhan GÜLENÇ

CHP’li belediyeden ihale alan Saymadi ‘Karayılancı' çıktı