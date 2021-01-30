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Haberler İzmir Hem maaşlar ödenmiyor hem de şirketleri vermiyor

Hem maaşlar ödenmiyor hem de şirketleri vermiyor

Skandallarla gündeme gelen Menemen Belediyesi'in şirketlerinden ve Mete-Su personelinin maaşlarının ödenememesi ile ilgili Belediye Başkan Vekili AK Partili 'ın "Sorumlu 'tur" açıklamasının ardından, CHP'den şok bir açıklama geldi.

Hem maaşlar ödenmiyor hem de şirketleri vermiyor

30.1.2021

Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yapılan gizli oylamada Millet İttifakı'nın 3 fire vermesinin ardından eşitlik bozulmayınca tekrar edilen kura çekimi sonrasında iktidarı Cumhur İttifakı'na kaptıran CHP, şirketleri vermeye yanaşmıyor. Konuyla ilgili konuşan Deniz Karakurt, "Şirketleri hiçbir şekilde vermeye niyetimiz yok. Bu sefer bizde fire de olmaz" dedi.

AKIBETİ BİLİNMİYOR
AK Partili Pehlivan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bizim bu şirketlerde söz sahipliği ve müdahalemiz olmadığı için o yüzden maaşları yatıramıyoruz. Bizim bu şirketlerde söz sahipliği ve müdahalemiz olmadığı için o yüzden maaşları yatıramı-yoruz. Yani burada Sorum-lu Deniz Hanım'dır. Ayın birinde yapılacak meclis-te yetki isteyeceğiz. Bakalım Meclis'imiz ne karar vere-cek" diye konuşmuştu. Kara-kurt'un son açıklaması ise, "CHP çamur siyaseti yapı-yor. Başkanlığı kaybetme-nin acısını şirketleri verme-yerek hafifletmeye çalışıyor" yorumlarına neden oldu.

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