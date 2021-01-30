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Haberler İzmir İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı

'de kuruyemiş fabrikasında çıktı

'in ilçesinde kuruyemiş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı
AA

30.01.2021, 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021, 11:01

Son dakika alınan bilgiye göre, Kabakum Mahallesi'ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.

Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin fabrikanın tamamını sardığı görülürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, fabrika yetkilileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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