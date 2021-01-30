Kılıçdaroğlu’nun ‘militan’ sözlerine suç duyurusu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, 26 Ocak'taki CHP TBMM Grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine hakaret", "iftira", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği kaydedildi. Görevlerini liyakat şuuruyla cansiperane yerine getiren şerefli vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ithamında bulunmanın bütün vali ve kaymakamların halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabileceği ifade edilen dilekçede, "Eleştiri niteliğini aşan bu ifadeler, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerdir. Düşünce açıklaması niteliğinde değildir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir hak olarak da değerlendirilemez" denildi.