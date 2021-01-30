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Kistik fibrozis hastası oğlu için ’ya yürüyor

'de yaşayan Caner Çiçek, 3 yıl önce dünyaya gelen oğlu Ateş'in Kistik Fibrozis hastalığı için uzun süredir mücadele ediyor.

Kistik fibrozis hastası oğlu için Ankara’ya yürüyor

30.1.2021

Baba Caner Çiçek, hem oğlu hem de diğer tüm Kistik Fibrozis hastası çocukların tedavisi adına yurt dışından getirilmesi gereken ilaçlar için, farkındalık yürüyüşüne başladı.

HER SES BİR NEFES

İZMİR'DEN Ankara'ya yola çıkan Caner Çiçek, yürüyüşünün dördüncü gününde Manisa'nın Kula ilçesine ulaştı. Her il ve ilçenin giriş ve çıkış tabelalarına hazırladığı dövizleri asan Çiçek, 'Her ses bir nefes' sloganıyla yürüyüşünü tamamlamayı hedefliyor. Yurt dışından getirilmesi gereken ilaçların Türkiye'ye gelmemesi halinde oğlu Ateş'in de diğer hastalar gibi erken yaşta vefat edeceğini dile getiren Caner Çiçek, hastalığın tedavisinde devletten destek istedi. Çiçek, "Devletimizden rica ediyorum. Ne olur bizim sesimiz olun" dedi.

BATUHAN ULU

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