Hastalar için özel uçak kaldırıyor

Dünyada yalnızca belli başlı merkezlerde gerçekleştirilen obezite (mide küçültme ameliyatı), rinoplasti (kapalı estetik burun ameliyatı), gırtlak kanseri, koklear implant gibi işlemler için İzmir Ekol Hastanesi yurtdışından yoğun talep alıyor. İzmir Ekol Hastanesi şu anda 170 yatak kapasitesiyle, 10'u profesör, 8'i doçent ve 80 uzman hekim kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. İzmir Ekol Hastanesi 11 Ocak 2021 tarihinde herhangi bir devlet anlaşması olmadan kendi girişimiyle kiraladıkları Airbus tipi uçakla İrlanda'dan getirdikleri 100 hastanın obezite ve estetik ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek 17 Ocak 2021 tarihinde ülkelerine sağlıklı bir şekilde geri uğurladı.

'GURUR YAŞIYORUZ'

Projeyi büyük bir prestij, halka ilişkiler projesi olarak nitelendiren Ekol Baz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baz, "İrlanda'dan çok hastamız var, bu hastalar ticari havayolu şirketlerinden tek tek bilet aldıktan sonra son dönemlerde uçuşların iptal olduğunu ve saatlerin sürekli değiştiğini gördük. Kendi uçağımızı kiralasak, acaba yapabilir miyiz diye yola çıktığımız projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Amerika başta olmak üzere İngiltere, İrlanda, Almanya ve Avusturya ve dünyanın dört bir yanında hastaları ağırladıklarını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Amerika gibi uzak bir ülkeden bir hastanın mide küçültme ameliyatı için ya da İsrail'den bir hastanın burun ameliyatı için, Gana'dan bir hastanın gırtlak kanseri ameliyatı için İzmir'e geleceği belki hiç kimsenin aklına gelmez ancak bu ülkelerden düzenli bir şekilde hasta ağırlıyoruz. Onlar ameliyat sonuçlarından memnun kalıp yakınlarına ve dostlarına tavsiye ettikçe biz mutlu oluyoruz ve onları ağırlamaya devam ediyoruz. Uzak ülkelerden düzenli bir şekilde hasta akışımız mevcut" dedi.