İzmir'in Bayraklı ilçesinde uzun zamandır devam eden yol çalışmaları vatandaşları isyan ettirdi. Manavkuyu Mah, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile Dumlupınar Caddesi'nin kesiştiği sokakta yaklaşık iki aydır devam eden altyapı çalışmaları semt sakinlerini mağdur etti.

Trafik lambalarının aktif olmadığını belirten vatandaşlar, "Yol çalışmaları artık ne zaman bitecek? Ne zaman görme engelliler için yol yapılacak? Ne zaman trafik lambaları aktif olarak kullanılacak? Bu sorularımızın cevabını alabileceğimiz bir yetkili bulamıyoruz. Bu hizmet mi eziyet mi biz ayırt edemiyoruz. Bir an önce ne yapacaklarsa yapsınlar, bitirsinler bu çalışmaları" dedi.