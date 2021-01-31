İzmir yağmura teslim

İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Bornova, Gaziemir, Buca, Çiğli gibi ilçelerde su taşkınları yaşandı. Yağmurdan nasibini otobüsler de aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün içinin su aldığı görüldü.

İKİ İLÇEDE DOLU YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde dolu da yağdı. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar için olumsuz bir duruma neden olmayan yağış, gece boyunca aralıklarla devam etti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Aliağa ilçesi Yukarı Şehit Kemal Mahallesi'nde park halinde olan bir araç, sel sularına kapıldı. Sele teslim olan araç sürüklenerek su kanalına düştü. Araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Su kanalındaki araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılırken aracın kullanılmaz hale geldiği görüldü