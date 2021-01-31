Karşıyaka’da bisiklet yolları düzeltilsin

Vatandaşlar, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tersane'den Altınyol'a inerken yapılan bisiklet yolunun başlangıç yerleri için Bayraklı sahilde yapılan su sac bağlantılardan yapılmasını istedi. Bu iki noktanın bisiklet jant ve lastiklerine zarar verdiğini belirten vatandaşlar, "Bisiklet yolları yapılıp ardından unutuluyor. Doğru ve verimli çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Önerilerimiz dikkate alınsın" dedi.