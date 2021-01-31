  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Karşıyaka’da bisiklet yolları düzeltilsin

’da bisiklet yolları düzeltilsin

Karşıyaka’da bisiklet yolları düzeltilsin

31.1.2021

Vatandaşlar, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tersane'den Altınyol'a inerken yapılan bisiklet yolunun başlangıç yerleri için Bayraklı sahilde yapılan su sac bağlantılardan yapılmasını istedi. Bu iki noktanın bisiklet jant ve lastiklerine zarar verdiğini belirten vatandaşlar, "Bisiklet yolları yapılıp ardından unutuluyor. Doğru ve verimli çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Önerilerimiz dikkate alınsın" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da bisiklet yolları düzeltilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.