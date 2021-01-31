Vatandaşlar, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tersane'den Altınyol'a inerken yapılan bisiklet yolunun başlangıç yerleri için Bayraklı sahilde yapılan su sac bağlantılardan yapılmasını istedi. Bu iki noktanın bisiklet jant ve lastiklerine zarar verdiğini belirten vatandaşlar, "Bisiklet yolları yapılıp ardından unutuluyor. Doğru ve verimli çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Önerilerimiz dikkate alınsın" dedi.
Karşıyaka’da bisiklet yolları düzeltilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.