Menemen’de hizmet seferberliği başlıyor

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'le birlikte Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları ziyaretle ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın kendilerine gerekirse gece eve bile gitmeden 24 saat çalışması talimatı verdiğini ifade eden Pehlivan, Erdoğan'ın "Omuzlarınızdaki yük ağır. Bunu iyi kullanın. Menemen'e yapacağınız hizmetlerle farkımızı gösterin. Halkla kucaklaşın. Böylece Menemen'i bir daha kaybetmeyin" dediğini aktardı.

"HALKLA KUCAKLAŞIN"

Başkan Erdoğan'a Menemen'de yapacakları projelerle ilgili sunum yaptıklarını da anlatan Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız bize sonsuz desteklerinin olduğunu ve güvendiğini aktardı. Menemen halkının huzur ve mutluluğu için 7 gün 24 saat çalışma talimatı verdi. 'Gerekirse eve bile gitmeden çalışın. Hizmetteki farkımızı göstererek Menemen'i bir daha asla kaybetmeyin' talimatı verdi. 'Menemen'de yapılması gereken ne varsa hemen çalışmalara başlayın, projeleri hayata geçirin. İlçenin sorunları ile yakından ilgilenin, halkla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. Bakanlıkların ve Ankara'nın yapacağı bir şey varsa hemen yetkili makamlara iletin. Menemen'de halkın kalbine ve gönlüne hitap eden işleri asla ihmal etmeyin' dedi. Şahsım ve tüm ekip olarak üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu tüm Türkiye'nin gözünün üzerimizde olduğu için asla bir saniye bile boş geçecek zamanımızın olmadığını vurguladı. Biz de kendisine bu sözlerini aynen yerine getireceğimize ve Menemen'i bir daha kaybetmeyeceğimize söz verdik" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL