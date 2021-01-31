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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Son dakika haberi...'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
AA

31.01.2021, 17:15

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.



Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

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