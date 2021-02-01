İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri olacak. İşte 1 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ALİAĞA HACIÖMERLİ

01.02.2021 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.



KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN

01.02.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



MENEMEN VİLLAKENT

01.02.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, BEYAZITLAR, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI

01.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ÇAMLIK

01.02.2021 saat 09:20 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.



