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Haberler İzmir 1 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi!

1 Şubat Pazartesi su kesintisi!

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. planlı su kesintileri raporunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağını araştırıyor. İşte 1 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler....

1 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi!

01.02.2021, 09:36

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri olacak. İşte 1 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ALİAĞA HACIÖMERLİ
01.02.2021 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
01.02.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT
01.02.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, BEYAZITLAR, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI
01.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ÇAMLIK
01.02.2021 saat 09:20 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.


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