‘Evde diyaliz’ uygulaması umutlarını yeşertti

İzmir'de, ikinci kez böbrek nakli bekleyen Saniye Binay'ın (33), korona virüs salgını sürecinde 'evde diyaliz uygulaması' ile umutları yeşerdi. Malatya'da dünyaya gelen bir çocuk annesi Binay'a, rahatsızlanması üzerine 2010 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Binay, kendisine nakledilen böbrek işlevini yitirince diyaliz merkezinde tedavi görmeye başladı.

'İLK ZAMANLAR ZORLANDIM'

Kovid-19 sürecinde diyaliz tedavisini evde alabilmek için başvuruda bulunan genç anne, aldığı eğitimin ardından bu isteğine kavuştu. Yaklaşık 11 yıldır sağlık sorunları yaşayan Binay, ikinci kez uygun böbrek bulunup yeniden eski günlerine döneceğine olan inancını koruyor. Binay, "Özellikle benim gibi nakil bekleyen ve merkezde diyaliz tedavisi gören ablam bu hastalığı zor atlattı. Ben de onun gibi kronik hastalığa sahip biri olarak, doktoruma diyaliz tedavimi evde olmak istediğimi söyledim. Nisan ayında evimde ilk tedavimi oldum. İlk zamanlar iğneyi koluma batırırken korkuyordum ama şimdi alıştım." dedi.