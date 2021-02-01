Heyelan bölgesinde yarıklar derinleşti

İZMİR'İN Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere mahallesinde, 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelanın ardından oluşan derin yarıklar, yağışlarla birlikte genişledi. Hayvanlarını bırakamadıkları için bölgenin tepesine inşa edilen konteyner evlerde kalan mahalle sakinleri, ev taleplerini yineledi. Eğridere'de 16 Şubat 2019'da yaşanan heyelanın ardından 27 ev tahliye edilmişti. Bölge sakinleri, Bornova Kaymakamlığı tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını bırakamadıkları için bölgenin tepesine inşa edilen 11 adet konteynerda kalmaya devam ediyor. Çalışmaların tamamlanıp evlerine yerleşmeyi talep eden vatandaşlar, yağışlarla birlikte heyelanın yol açtığı yarıkların genişleyip derinleşerek daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.