İzmir sallanıyor! Bir deprem daha...

Sabah saatlerinde İzmir'de yaşanan depremlerin ardından, saat 16.10'da bir deprem daha meydana geldi.



Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 16.10'da ve 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir'de bugün saat 08.46'da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıkladı. İzmir ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir'den de hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar, panikle dışarı kaçtı.





İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Karaburun açıklarında bugün saat 00.42 ile 11.35 saatleri arasında en küçüğü 1.8, en büyüğü 5.1 toplam 23 sarsıntı meydana geldi. Deprem fırtınasının yaşandığı İzmir'de 11.35'de meydana gelen ikinci büyük sarsıntı İzmirli'lerin kendilerini açık alanlara atmalarına neden oldu. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Sarsıntılar, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişinin öldüğü İzmir'de tedirginlik yarattı.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: DEPREMLER BİRAZ DAHA SÜRECEKTİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin Midilli Adası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti" dedi.



5.1'lik depremle ana şok olduğunu ardından artçı sarsıntılar yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" diye konuştu.

İzmir ve çevresinde korkutan depremler!



Geçen 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin, Karaburun depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

'YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN İŞ MERKEZİNDEKİ 22 DÜKKANIN TAHLİYESİ İSTENDİ'

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremler sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 00.42 ile 14.12 saatleri arasında büyüklüğü 1.4 ile 5.1 arasında değişen toplam 54 sarsıntı daha yaşandı.



Depremin merkez üssüne 41 kilometre ile en yakın yer olan Karaburun'da sarsıntıları hissedenler, tedbir amaçlı sokağa çıkarak, beklemeye başladı. Vatandaşlar, "Depreme artık alıştık ancak yine de tedirgin oluyoruz" derken, Karaburun Kaymakamlığı, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet İş Merkezi'nin yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesini istedi. İki katlı iş merkezinde, içerisinde mandıra, berber, kasap, emlakçı ve cep telefonu tamir ve satışı yapılan 22 iş yeri sahibine durum bildirildi. Deprem anında panikle dışarı kaçan esnaf, yaşanan gelişme üzerine dükkanlarını kapattı. İş merkezindeki dükkânların ilerleyen günlerde tahliyesine başlanacağı bildirildi.





Yıkılma tehlikesi bulunduğu için iş merkezindeki mandırasını tahliye etmek zorunda kalacak olan Volkan Alkış, "Depremi çok az hissettik ancak hisseder hissetmez dışarı çıktık. Deprem sonrası kaymakamlıktan bizimle iletişime geçildi. Dükkanlarımızı boşaltmamız istendi. Şu an beklemedeyiz, ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Şimdilik, tedbir amaçlı dükkanlarımızı kapattık. Daha önce yaşadığımız büyük bir deprem olduğu için hemen dışarıya çıktık. Sonrasında dükkanlarımıza baktık ancak gözle görülür herhangi bir hasarın olmadığını tespit ettik" dedi.

'DEPREMLE YAŞAMAYA ALIŞSAK DA ÜRPERİYORUZ'

Depremle yaşamaya ne kadar alışsak da yine de ürperdiğini belirten Hasan Karabatak da "Çünkü ne olacağı belli değil. 5 büyüklüğünde başlar, sonra artar. Daha önce 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. O tam bir afetti" dedi. Bir başka Karaburunlu Ayhan Özçiçek ise depremi hissetmediğini belirtip, "Artık depreme alışır hale geldik" diye konuştu.



Ege'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Gülen Irgan da "Deprem bölgesi olmasına rağmen dere yatağına evlerin yapılmasına izin veriliyor. Daha büyük bir deprem olduğu zaman bunun bedelini kimse ödeyemez. Buraya çok fazla ev yapılıyor. Bu evlere neye göre izin veriliyor? Yetkililer bu konuda daha dikkatli olmalı. Deprem korkusu yaşayan biriyim. Depremi hissettiğimde hemen kendimi dışarıya atıyorum. Dışarıda yaşıyorum" dedi.