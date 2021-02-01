Kaldırımdaki çukur tehlike saçıyor

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde oturan vatandaşlar, yaya kaldırımlarından şikayetçi oldu. Yaya kaldırımının altından telefon hattı geçtiğine de dikkat çeken çevre sakinleri, "Yaya kaldırımının üzerinden geçen telefon hattının metal kapağı eskimiş durumda. Oluşan çukur yayalar için tehlike oluşturuyor" dedi.



ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Ahmet Taner Kışlalı mahallesi, 6799 Sokak'taki yaya kaldırımlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, mevcut kaldırımların dar olduğunu ve birden fazla yayanın bu kaldırımlarda yürümesinin güç olduğunu ifade etti. Bazı yaya kaldırımlarının altından da telefon hattı geçtiğini aktaran vatandaşlar, telefon hattının üzerine yapılan metal kapakların eskidiğini ve yayalar için tehlike oluşturduğunu anlattı. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, "Birinin ayağının rahatlıkla girebileceği bu çukurun bir an önce onarılması gerekiyor. Civardaki kaldırımların tamamı yenilendiği halde nedense bu sokak üvey evlat muamelesi görüyor" diye konuştu.

METİN BURMALI