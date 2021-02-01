‘Kemeraltı esnafı yağmur yağmasın diye dua ediyor’

İzmir'in sosyal ve ekenomik hayatında önemli yer tutan tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, altyapı yetersizliğine isyan ediyor. Her yağmurda sokakların dereye döndüğü çarşıda altyapısının yenilenmesi gerektiğini belirten AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Biz yağmur duasına çıkıyoruz, Kemeraltı esnafı 'yağmasın' diye dua ediyor. Her sağanakta bütün kanallar tıkanıyor, dükkanları su basıyor" diye konuştu.

YAZIN KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Esnafın yağmurlu günlerde mağdur olduğunu vurgulayan Başdaş, "Konak'ın genelinde altyapı yok. 35 yıldır Konak'ta oturuyorum. Yıllardır bir çivi bile çakılmadığı için altyapı çöktü. Susuzluk çektiğimiz bir yılda, esnafın tek duası var; o da fazla yağmur yağmaması. Son yağışlarda Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Kemeraltı'na gittiğimde hafriyatlar çarşıya inmiş, her taraf su içindeydi ve dükkanları su basmıştı. Bunları görmezden gelen belediye başkanı ve ilçe başkanı 'esnafın hali ne olacak?' diye propaganda yapıyor. Yazın kokudan geçilmiyor, kışın yağmurdan. Üstelik kanalizasyon suyu da yağmur suyuna karışıyor" dedi. BAŞDAS, "Pandemide insanların açık havada alışveriş yapmak istemesine rağmen Kemeraltı'na gidemediklerini söyledi" diye konuştu.

HALK AVM'YE MECBUR KALDI

YAĞMUR uyarısı yapıldığında esnafın, nöbet tuttuğunu kaydeden Başdaş, "Çünkü esnafın malı ziyan oluyor. Kemeraltı dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri. Pandemi döneminde altyapı düzgün olsaydı, insanlar AVM'ye gitmek yerine Kemeraltı'nda alışveriş yapmayı tercih ederdi. Ama altyapı yok, otopark sorunu var ve kazılan yollar aylarca kapatılmıyor" ifadelerini kullandı.