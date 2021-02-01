‘Kronik sorunları çözdüğümüzü biliyorlar’

Nesiller arasında farkların olabileceğini ifade eden Hamza Dağ, ülkedeki sorunları en iyi bilen ve yine çözüme kavuşturacak olan kadroların AK Parti kadroları olduğunu kaydetti.

'ARAŞTIRMALARDA HEP BİRİNCİYİZ'

Gençlerle yapılan bütün araştırmalarda birinci partinin AK Parti olduğunu söyleyen Dağ, "Bu gençler AK Parti'ye oy vermeyecek diye beklenti içerisindesiniz, böyle bir medet umuyorsunuz da bu gençler CHP'ye oy verecek mi sizce? Buna hiç cevap yok. Veremezler, çünkü şöyle bir beklenti var; 90'lı yılların ülkede çok zor yıllar olduğunu, AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının çözüldüğünü iyi biliyorlar. Gençler 90'lı yılları yaşamadıkları için o yıllarla ilgili direkt yaşamaya dair bir kanaat belirtmeleri mümkün değildir. Acaba oradan gençler AK Parti'ye oy vermeyebilir-ler mi? Bugün meseleleri en iyi bilen, meseleler konusunda en iyi tecrübesi olan kadro AK Parti kadrolarıdır" dedi.



HEPSİNE HİZMET EDECEĞİZ

Günümüzde yaşa-nan sorunları da en iyi AK Parti'nin çözebileceğini dile getiren Hamza Dağ, "Bir işsizlik mevzusu varsa, ekonomiyle ilgili bir husus söz konusuysa bunları yine çözüme kavuşturacak olan AK Parti kadroları-dır. Pandemi dönemi bir sıkıntı yaşıyoruz, bunları da çözüme kavuşturacak olan yine AK Parti kadrolarıdır. Dolayısıyla burada bir kuşaklandırma yapmak doğru değil. Biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.