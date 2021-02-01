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Haberler İzmir Ormanı çöp ve moloz deposuna çevirdiler

Ormanı çöp ve moloz deposuna çevirdiler

Ormanı çöp ve moloz deposuna çevirdiler

1.2.2021

İzmir'in Karaburun ilçesinde oturan vatandaşlar, ilçedeki ormanlık alanın ve içinden geçen dere yatağının çöplüğe döndüğünü söyledi. Bölgeye atılan çöp ve molozlardan dolayı tam bir doğa katliamının yaşandığının altını çizen vatandaşlar, "Yetkililer buradaki kirliliğe ne zaman bir dur diyecek.
Her yer çöp ve molozla doldu" diye isyan ettiler.

Karaburun'un kırsal mahallesi Kösedere'nin Yukarı Boyabağı mevkiinde, ormanlık alanın ve küçük dere yatağının inşaatlardan çıkan moloz ve çöplerle dolduğunu ihbar eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kimliği belirsiz kişilerin burayı atık boşaltma tesisi gibi gördüğünü ve doğa katliamına karşı kimsenin bir şey yapmadığını vurgulayan mahalleliler, yetkilileri göreve davet etti. Kösedere sakinleri, "Çöplerin ve molozların atılacağı yasal alanlar var. İnsan ve çevre sağlığı tehlikeye atılmamalı" dedi" dedi.

METİN BURMALI

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