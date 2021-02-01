Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması! O fayı paylaştı

İzmir'de son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından ise saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7, saat 09.34'te 4,2, saat 10.51'de - 3,6 ve saat 11.35'te de 5,1 büyüklüğünde toplam 7 sarsıntı oldu. Depremler İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedilirken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Naci Görür paylaşımında, "Arkadaşlar, Midilli güneyinde peş peşe depremler oldu (4.8-5.3). Bu depremler muhtemelen adanın güneyinde NW-SE yönlü, güneybatıya eğimli normal fay üzerinde. Fayın uzunluğu yaklaşık 60-65 km. Arkadaşlar, depremin üzerinde yer aldığını düşündüğüm fayı beyaz noktalarla işaretledim." ifadelerini kullandı.

Ercan, "Burada olması gereken deprem 6.7 ile 6.9 büyüklüğünde bir deprem. Ama beklenen büyüklükte gerçekleşmedi. Er ya da geç bugünkü deprem odağının olduğu yerde 6.7 ila 6.9 büyüklüğünde bir deprem olacak." dedi.

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