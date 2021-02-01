Tire’de şiddetli fırtına ağaçları yola devirdi

İZMİR Tire ve Bayındır'da, şiddetli Lodos fırtınası ve ardından başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Tire-İzmir karayolunda bulunan çam ağacı fırtınanın şiddetine dayanamadı. Kökünden kırılan ağaç boylu boyunca karayoluna devrildi. Hemen ardından Tire-Belevi karayolunda da yol kenarındaki bir ağaç fırtınaya boyun eğdi. Kısa süreli trafiğe kapanan karayollarında devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından yollardan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

NADİR UYSAL