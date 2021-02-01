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Haberler İzmir Tire’de şiddetli fırtına ağaçları yola devirdi

’de şiddetli fırtına ağaçları yola devirdi

Tire’de şiddetli fırtına ağaçları yola devirdi

1.2.2021

İZMİR Tire ve Bayındır'da, şiddetli Lodos fırtınası ve ardından başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Tire-İzmir karayolunda bulunan çam ağacı fırtınanın şiddetine dayanamadı. Kökünden kırılan ağaç boylu boyunca karayoluna devrildi. Hemen ardından Tire-Belevi karayolunda da yol kenarındaki bir ağaç fırtınaya boyun eğdi. Kısa süreli trafiğe kapanan karayollarında devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından yollardan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

NADİR UYSAL

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