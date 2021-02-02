İzmir depremi sonrası uyarı: Yazlıklarınıza gidin

İzmirliler, dün sabah art arda gelen depremlerle korku içinde uyandı. Merkez üssü Karaburun olan ilk deprem 4.1, ardından meydana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8, 4.7, 4.2 ve 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İzmir'de meydana gelen depremlerin ardından önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Gerginlik boşalımının süreceğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun'da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Bayraklı'dan korkarım, Bayraklı ve Bornova'da yapılar çok etkilendi" dedi. İzmir'deki seri depremleri Yeni Asır'a değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, "Karaburun'da şiddetli bir şekilde hissedilse de depremin merkezi Midilli. 2017 yılında Midilli fayı, 6.2 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu depremde fayın doğu kısmı kırılmıştı. Sanırım dün sabahki batı fayından kaynaklı bir deprem. Geçmişte de benzer büyüklüklerde depremler yaşadık. Korkacak bir şey yok" dedi. Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı" dedi.

FATİH ŞENDİL