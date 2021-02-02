  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü

'nde dikkat çeken görüntü

'de meydana gelen sel nedeniyle dere suları 'e karıştı, mavi suların çamurlu görüntüsü dikkat çekti. İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü
İHA

02.02.2021, 16:52

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. İzmir'in neredeyse tüm ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve iş yerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. Dere sularının İzmir Körfezi'ne karışması ile oluşan görüntü dikkat çekti.


Öte yandan sağanak yağış nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. İZBAN Turan istasyonunun sular altında kalması sebebiyle seferlere ara verildi, ekipler bölgedeki suyu çekmek için uzun uğraş verdi.

Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli Dikkat! İzmir'de bu yollar kapalı... Sel ve su baskınları sürücüleri zorluyor İzmirliler Soyer'e böyle isyan etti: Bisikletle şov yapacağına gelsin, halimizi görsün İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.