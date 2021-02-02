İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. İzmir'in neredeyse tüm ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve iş yerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. Dere sularının İzmir Körfezi'ne karışması ile oluşan görüntü dikkat çekti.



Öte yandan sağanak yağış nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. İZBAN Turan istasyonunun sular altında kalması sebebiyle seferlere ara verildi, ekipler bölgedeki suyu çekmek için uzun uğraş verdi.

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