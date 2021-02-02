İzmir Valiliğinden sel felaketiyle ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de meydana gelen aşırı yağışlar, sel felaketine yol açtı. Dereler taştı, onlarca araç sular altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.





Sel felaketiyle ilgili İzmir Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Valilik yaptığı açıklamada, vatandaşların acil işleri dışında trafiğe çıkmamasını istedi.





"EKİPLER İZMİR'İN HER YERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Valilik yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatleri itibari ile başlayan sağanak yağmur neticesinde İzmir'e sekiz saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkanmıştır. Yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekipler İzmir'in her yerinde görevlendirilmiştir. Trafikte oluşan yer yer kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecek vatandaşlarımızın haricindeki hemşehrilerimizin mümkün mertebe acil işleri haricinde dışarıya çıkmamaları, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacaktır" denildi.