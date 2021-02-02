İzmir Valiliğinden sel felaketiyle ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de meydana gelen aşırı yağışlar, sel felaketine yol açtı. Dereler taştı, onlarca araç sular altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Sel felaketiyle ilgili İzmir Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Valilik yaptığı açıklamada, vatandaşların acil işleri dışında trafiğe çıkmamasını istedi.
"EKİPLER İZMİR'İN HER YERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"
Valilik yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatleri itibari ile başlayan sağanak yağmur neticesinde İzmir'e sekiz saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkanmıştır. Yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekipler İzmir'in her yerinde görevlendirilmiştir. Trafikte oluşan yer yer kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecek vatandaşlarımızın haricindeki hemşehrilerimizin mümkün mertebe acil işleri haricinde dışarıya çıkmamaları, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacaktır" denildi.
SU BASKINI TOPLAM 673, MAHSUR KALMA 23'TÜR"
Valilik tespit edilen hasarlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Şu ana kadar oluşan vaka sayıları; su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80' i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam etmekte olup; Balçova – Üçkuyular, Bayraklı - Anadolu Caddesi, Konak - Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar – Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes - Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır. Bornova ilçemizde istinat duvarı çökmesi sonucu bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir."
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