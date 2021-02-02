İzmir Valisi Köşger açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen selde henüz kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek bir vatandaş hayatını kaybetti.

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