İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen selde henüz kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek bir vatandaş hayatını kaybetti.
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İzmir Valisi Köşger açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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