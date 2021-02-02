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Valisi Köşger açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti

Valisi , Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İzmir Valisi Köşger açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti

02.02.2021, 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 14:25

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen selde henüz kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek bir vatandaş hayatını kaybetti.

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