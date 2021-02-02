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İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

Son dakika... İzmir’de yapılan organize suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda silah mühimmat ile çok sayıda senet de ele geçirildi.