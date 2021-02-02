Haberler İzmir İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı

İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişi tarafından pompalı tüfekle rast gelen açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği bir kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.