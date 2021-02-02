İzmir'deki sel felaketinde son durum ne? Yağış ne zaman duracak?

İzmir'de dün gece etkili olan sağanak yağış ve ardından olaşan sel suları yaşamı olumsuz etkilendi. Sel nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybederken, bin 714 su baskını ve 52 mahsur kalma olayı yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un talimatıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı İzmir'e gelerek çalışmaları yerinde takip etti. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından Çataklı basın açıklaması yaptı.





'İHBARLARIN YÜZDE 80'İNİ KARŞILANDI'

Sel felakatinin yaralarının sarılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çataklı, "Bildiğiniz gibi dün başlayan şiddetli yağışlar İzmir ilimizde sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Buca, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerinde yoğun şekilde etkili oldu. Arkadaşlarımızın yaptığı tespite göre 19 dere taştı. Şu ana kadar da 2 bin 693 ihbar ulaşmış durumda bunlardan 1714 su baskını 52 mahsur kalma olayına müdahale edilmiş durumda. Yani ihbarların yüzde 80'ine yakını karşılanmış durumda. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor, Özellikle konutlarda ve iş yerlerindeki su baskınlarının ortaya çıkardığı tabloyu biran evvel normale döndürmek için, Büyükşehir Belediyemiz, itfaiye dairemi ve İzsu başta olmak üzere AFAD'ımız ve diğer kurumlarımızın desteğiyle büyük bir gayretle çalışma sürdürülüyor" dedi.





'2 BİN 391 PERSONEL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Sel felaketinin bilançosu hakkında bilgi veren Çatakli, "Malesef bu sel hadisesinde 2 vatandaşımızı kaybettik. Öncellikle Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İzmir ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Resmin ortaya çıkmasıyla birlikte sayın Bakanımız Süleyman Soylu beyefendinin talimatlarıyla geldik. Sayın Valimiz, sayın vekilimiz, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarımızdaki arkadaşlarımızla genel durum değerlendirmesi yaptık. Ne aşamadayız çalışmalar ne düzeyde, eksiğimiz aksaklığımız var ne yapabiliriz, ilave almamız gereken tedbirler nedir bunu değerlendirdik. Şu anda 2 bin 391 personel 451 araçla çalışmalar devam ediyor. Esasen ilin bu tür afet bakımından araç gereç kapasitesi büyük oranda yeterli ancak yine de tedbiren çevre illerden başta vidanjör olmak üzere ihtiyaç durumunda araç ve gereç istemek üzere hazırlıklarda yapılmıştı ama vidanjör dışında birde jeneratör ola ki ihtiyaç olabilir diye sevk edildi. 8 vidanjör, diğer çevre illerden buraya yönlendirildi. Büyük oranda ilin araç ve gereç kapasitesi böyle bir afetle mücadele etmek için yeterli görünüyor. Zaten büyük oranda da az önce belirttiğim gibi yüzde 80 oranında da mesele çözülmüş gözüküyor" dedi.





'66 BİN DÖNÜMLÜK ALAN SU ALTINDA KALDI, 170 TRAFO ARIZALANDI'

Tarım arazilerinde ve konutlarda oluşan zararla ilgili ekiplerin oluşturulduğu belirten Çatakli, "Tabi başlangıçta derelerin taşması ve su baskınları nedeniyle trafikte bir takım sıkıntılar yaşandı. Büyük oranda şu an aşılmış durumda. İletişimde önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak elektrikte 170 trafonun arızalandığını görüyoruz. Bunlardan 99'unun arızası giderildi. 71'inde çalışmalar devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre gece yarısına kadar arızaların giderilmesi bekleniyor. Elektrik bakımından önemli bir sıkıntı kalmamış olacak. Az sayıda büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı hasarı var. Büyük boyutlarda değil bunlar. Tarım arazilerinde de 66 bin dönümlük alanın su altında kaldığını görüyoruz. Ancak asıl hasar, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Hem tarım arazilerinde hem de konut ve iş yerlerindeki zararlarla ilgili gerekli ekipler oluşturuldu. Bir kısmı çalışmalara başladı. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zarar gören yapılarla ilgili defterdarlığımızla birlikte AFAD'ın koordinesinde konut ve iş yerlerindeki zararlarla ilgili çalışmaları sabah hızlı bir şekilde başlatacak. Birgün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



'YAĞMUR GECE 3 GİBİ DURABİLİR'

Sağanak yağışın etkisini azalttığını söyleyen Çataklı, "Sayın Valimiz olayın başından itibaren durumu vaziyet ediyor diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bu aşamadan sonra önemli bir sıkıntı göremedik. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'ımız, Devlet Su İşleri, çalışmalarını sürdürüyorlar. Yağışlar azalarak da olsa bir süre devam edecek. Tahminlere göre gece 3 gibi durabilir bu yağmur. Sağanak yağışın etkisi azalmış durumda. Bu anlamda yoğun bir yağış bu saatten sonra beklemiyoruz ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Tekrar geçmiş olsun İzmir'imize" dedi.

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