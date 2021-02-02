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Haberler İzmir İzmir'deki selden acı haber! Kimlikleri belli oldu

'deki selden acı haber! Kimlikleri belli oldu

'in ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı. Araçta bulunan hayatını kaybederken, beraberindeki kayınpederi suda kayboldu. Az önce gelen son dakika haberine göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği açıklandı.

İzmir'deki selden acı haber! Kimlikleri belli oldu
DHA

02.02.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 17:21

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayıpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Soydan'ın cansız bedeni bulundu.



Ekipler, kayıp kayınpederi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.



İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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